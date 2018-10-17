Индрашис: у московского «Динамо» проблемы с выполнением тренерского задания

Нападающий московского «Динамо» Микс Индрашис подвёл итоги победного матча регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (3:1). Латвийский форвард стал автором победной шайбы.

«В начале игры мы очень мало бросали по воротам. Ключ — это именно броски, плюс надо идти на ворота, чтобы в том числе зарабатывать удаления. Нам тренер всё время это повторяет, но с выполнением задания пока проблемы. Минчане хорошо играют, как и мы, но результата, которого все ждут, нет.

Как оценю игру моего звена? Хорошо. Я первый день играл центральным, нужно было время, чтобы привыкнуть. Другое амплуа, но я думаю, что справился нормально.

Что привнёс Крикунов? Конечно, некоторые упражнения поменялись, но думаю, что больше изменений внесут, когда будет перерыв», — цитирует Индрашиса «Страница хоккея Беларуси».