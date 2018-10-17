Директор «Автомобилиста»: побить рекорд СКА было бы красивой историей

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков отметил, что игрокам и тренерам клуба после завершения победной серии станет легче в эмоциональном плане.

«Побить рекорд СКА было бы красивой историей, но сейчас надо продолжать чемпионат и пытаться написать новую, красивую историю с участием игроков и тренеров «Автомобилиста». Со стороны больше интересовались этой темой, чем игроки, тренеры и сотрудники клуба. Но могу подтвердить по себе, что каждая победа требует очень больших эмоциональных затрат и 18 побед подряд, естественно, опустошают. Тяжело эмоционально восполнять те потери, которые парни несли в таком графике, когда игры практически каждый день, и я согласен с нашим главным тренером, что с этой точки зрения должно быть полегче», — цитирует ТАСС Рябкова.

«Барыс» прервал 18-матчевую победную серию команды Андрея Мартемьянова, победив в гостях со счётом 2:1. Рекорд по количеству побед подряд со старта сезона принадлежит СКА — в прошлом сезоне команда одержала 20 побед.