Дронов: Мозякин и Кулёмин — открытые люди, они всегда готовы помочь молодёжи

Защитник магнитогорского «Металлурга» Григорий Дронов поделился мнением о большом количестве травм в составе команды.



«Хоккей — травмоопасный вид спорта, но такие эпидемии только закаляют команду. На последней тренировке в группе травмированных работал рядом с Сергеем Мозякиным и Николаем Кулёминым. Для меня это бесценный опыт — находясь на льду с такими суперзвёздами, добавляешь в понимании игры не то что с каждой тренировкой, а с каждой сменой.



Самочувствие Мозякина и Кулёмина? На этот вопрос лучше ответят наши врачи. Но мне показалось, что Николай уже восстановился, да и у Сергея была микротравма. Матч с «Салаватом» это подтвердил. Мозякин и Кулёмин — большие мастера и открытые люди, они всегда готовы помочь нам, молодым, что-то подсказать», — цитирует Дронова Russia-Hockey.

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