Алексей Михнов продолжит карьеру в чемпионате Румынии

Нападающий Алексей Михнов перешёл в клуб «Чиксереда», информирует пресс-служба румынской команды.



Ранее хоккеист расторг соглашение с «Нефтехимиком». В этом сезоне 36-летний нападающий принял участие в шести матчах регулярного чемпионата, забросил 1 шайбу и отдал 1 результативную передачу при показателе полезности «-2». Он проводил на льду 8 минут 16 секунд за матч.



Прошедший сезон форвард провёл в «Автомобилисте» и сыграл в 48 матчах регулярного чемпионата и Кубка Гагарина, в которых набрал 22 (12+10) очка. В активе нападающего в Континентальной хоккейной лиге 506 игр, в которых он забросил 106 шайб и сделал 126 результативных передач.



Также в КХЛ Михнов защищал цвета ярославского «Локомотива», магнитогорского «Металлурга», мытищинского «Атланта» и ханты-мансийской «Югры».



В составе «Чиксереды» выступают российские хоккеисты защитники Вячеслав Белов и Виталий Шулаков, а также нападающие Андрей Таратухин, Пётр Счастливый и Константин Панов.

«Нефтехимик» расторг контракт с Алексеем Михновым