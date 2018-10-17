Максим Якуценя перешёл в словацкий клуб «Детва»

Нападающий Максим Якуценя продолжит карьеру в «Детве», сообщает официальный сайт словацкого клуба.



«У меня не было шанса попасть в клуб Континентальной хоккейной лиги на старте сезона. Я не собирался завершать спортивную карьеру и искал варианты дальнейшего трудоустройства. Поступило предложение от «Детвы», и я решил принять его», — цитирует Якуценю пресс-служба словацкой команды.



Якуценя в регулярном чемпионате-2017/18 принял участие в 56 встречах за «Трактор», сумев записать в актив 28 (7+21) баллов при показателе полезности «-3» и 14 минутах штрафного времени. В плей-офф форвард часто попадал в запас и провел только семь игр, отдав одну результативную передачу.



Помимо 37-летнего Якуцени, в составе «Детвы» уже выступают россияне защитник Михаил Куклев и нападающий Игорь Магогин.