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Максим Якуценя перешёл в словацкий клуб «Детва»

Максим Якуценя перешёл в словацкий клуб «Детва»
Хоккей / КХЛ

Нападающий Максим Якуценя продолжит карьеру в «Детве», сообщает официальный сайт словацкого клуба.

«У меня не было шанса попасть в клуб Континентальной хоккейной лиги на старте сезона. Я не собирался завершать спортивную карьеру и искал варианты дальнейшего трудоустройства. Поступило предложение от «Детвы», и я решил принять его», — цитирует Якуценю пресс-служба словацкой команды.

Якуценя в регулярном чемпионате-2017/18 принял участие в 56 встречах за «Трактор», сумев записать в актив 28 (7+21) баллов при показателе полезности «-3» и 14 минутах штрафного времени. В плей-офф форвард часто попадал в запас и провел только семь игр, отдав одну результативную передачу.

Помимо 37-летнего Якуцени, в составе «Детвы» уже выступают россияне защитник Михаил Куклев и нападающий Игорь Магогин.

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