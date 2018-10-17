«Локомотив» поместил защитника Якуба Накладала в список травмированных

Защитник «Локомотива» Якуб Накладал помещён в список травмированных, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Чех переведён в лазарет до 26 октября.



В этом сезоне 30-летний хоккеист провёл 17 матчей, забросил 4 шайбы и отдал 6 результативных передач при показателе полезности «-1» и 17 минутах штрафного времени. За игру чех проводит чуть меньше 21 минуты. Накладал защищает цвета «железнодорожников» с сезона-2016/17.



В настоящий момент ярославский клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда Дмитрия Квартальнова набрала 25 очков по итогам 18 матчей. В ближайшем матче турнира «железнодорожники» встретятся в Ярославле с «Адмиралом» (18 октября).

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