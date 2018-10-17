Нападающий Игорь Ларионов-младший принял решение покинуть клуб ОХЛ «Виндзор Спитфайрз», информирует пресс-служба команды.



«Мы уважаем решение Игоря. Наш клуб хотел бы поблагодарить хоккеиста за вклад, который он внёс на льду и вне его. Кроме того, мы желаем Игорю всего наилучшего», — сказал генеральный менеджер клуба Уоррен Рикел.



20-летний сын двукратного олимпийского чемпиона и трёхкратного обладателя Кубка Стэнли Игоря Ларионова провёл 40 матчей в течение двух сезонов, забросив 6 шайб и отдав 19 результативных передач при показателе полезности «+9».

В сезоне-2018/19 Ларионов отдал две результативные передачи в восьми матчах регулярного чемпионата ОХЛ.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19