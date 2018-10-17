Кручинин: успехи «Автомобилиста» нас не касаются, у СКА свои задачи и проблемы

Нападающий СКА Алексей Кручинин поделился мнением о «Автомобилисте», который стартовал в нынешнем сезоне с 18 побед подряд, после чего уступил в Екатеринбурге «Барысу» (1:2).



«Ни разу не слышал, чтобы кто-то обсуждал победную серию «Автомобилиста». У них свои задачи, у нас — свои. Кто сколько выиграл — мы за этим не следим. Ждёт ли СКА матча с «Автомобилистом»? Так же, как и со всеми остальными соперниками. Выйдут две команды, и каждая будет стремиться победить.



Удивил ли успешный старт «Автомобилиста»? Они неплохо «закупились» в межсезонье хорошими хоккеистами. Плюс пришёл новый тренер. Система подошла ребятам. Всё совпало. Впрочем, нас это не касается. У СКА другие задачи и проблемы», — приводит слова Кручинина «Спорт день за днём».

«Автомобилист» сметает всех в КХЛ. Как собирали эту команду? Уральцы не собираются останавливаться.