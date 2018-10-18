«Калгари» прервал победную серию «Бостона» благодаря дублю Фролика

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Калгари Флэймз» дома одержал уверенную победу над «Бостон Брюинз» (5:2), прервав четырёхматчевую беспроигрышную серию гостей.

Уже в первом периоде в ворота Туукки Раска влетели три шайбы – отличились Михаэль Фролик, Джонни Годро и Юусо Вялимяки. В начале второго игрового отрезка гости усилиями Патриса Бержерона один гол отыграли, но менее чем через минуту Фролик оформил дубль. Брэд Маршан вновь сократил разрыв в счёте, а точку в матче поставил Мэттью Ткачук, поразив уже пустые ворота.

«Калгари» одерживает четвёртую победу в пяти последних матчах, набирает восемь очков и выходит на четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, «Бостон» (8) – пятый на Востоке.