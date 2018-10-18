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«Калгари» прервал победную серию «Бостона» благодаря дублю Фролика

«Калгари» прервал победную серию «Бостона» благодаря дублю Фролика
Хоккей / КХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Калгари Флэймз» дома одержал уверенную победу над «Бостон Брюинз» (5:2), прервав четырёхматчевую беспроигрышную серию гостей.

Уже в первом периоде в ворота Туукки Раска влетели три шайбы – отличились Михаэль Фролик, Джонни Годро и Юусо Вялимяки. В начале второго игрового отрезка гости усилиями Патриса Бержерона один гол отыграли, но менее чем через минуту Фролик оформил дубль. Брэд Маршан вновь сократил разрыв в счёте, а точку в матче поставил Мэттью Ткачук, поразив уже пустые ворота.

«Калгари» одерживает четвёртую победу в пяти последних матчах, набирает восемь очков и выходит на четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, «Бостон» (8) – пятый на Востоке.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2018, четверг. 04:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
5 : 2
3:0, 1:2, 1:0
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 – Фролик (Баклунд, Ткачук) – 05:34 (5x5), 2:0 – Годро (Монахан, Хэнифин) – 15:20 (5x5), 3:0 – Вялимяки (Янковски, Стоун) – 16:08 (5x5), 3:1 – Бержерон (Крейчи) – 22:40 (5x5), 4:1 – Фролик (Баклунд) – 23:32 (5x5), 4:2 – Маршан (Бержерон, Пастрняк) – 33:45 (5x5), 5:2 – Ткачук (Стоун) – 59:09 (en)
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