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Лундквист пропустил от Овечкина больше остальных вратарей НХЛ

Лундквист пропустил от Овечкина больше остальных вратарей НХЛ
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился двумя заброшенными шайбами в домашнем матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:3 ОТ).

Голкипер «рейнджеров» Хенрик Лундквист чаще остальных в лиге пропускал шайбы от капитана столичного клуба. На счету россиянина 37 голов в ворота шведа – 24 в регулярном чемпионате и 13 в плей-офф. До матча с командой из Нью-Йорка Овечкин чаще остальных огорчал вратаря «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флери, который ранее защищал цвета «Питтсбург Пингвинз», — 36 раз.

Видео второго гола Овечкина в матче с «Рейнджерс» можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.

По итогам прошлого сезона Овечкин впервые стал победителем Кубка Стэнли. В финальной серии его команда оказалась сильнее «Вегаса» — 4-1.

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Это был новый урок для Лундквиста.
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