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Итоги дня НХЛ для россиян: два гола Овечкина, передача Кузнецова, «-1» Тарасенко

Итоги дня НХЛ для россиян: два гола Овечкина, передача Кузнецова, «-1» Тарасенко
Хоккей / НХЛ

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги прошёл очередной игровой день, в матчах которого приняли участие семь российских хоккеистов.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился двумя заброшенными шайбами и вышел на 9-е место в лиге по количеству голов в большинстве, его одноклубник Евгений Кузнецов записал на свой счёт результативную передачу. Форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко отдал голевую передачу, но при этом завершил матч с показателем полезности «-1».

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

ИгрокКлубОчкиШтрафБроски+/-ВремяВбрасыванияХитыБлоки
Овечкин (н)«Вашингтон»2+006-123.28-31
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+105022.3533%00
Орлов (з)«Вашингтон»0+021-119.49-20
Бучневич (н)«Рейнджерс»0+000-110.30-00
Наместников (н)«Рейнджерс»0+001011.40-10
Тарасенко (н)«Сент-Луис»0+102-119.50-20
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+001-111.28100%20
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