Итоги дня НХЛ для россиян: два гола Овечкина, передача Кузнецова, «-1» Тарасенко

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги прошёл очередной игровой день, в матчах которого приняли участие семь российских хоккеистов.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился двумя заброшенными шайбами и вышел на 9-е место в лиге по количеству голов в большинстве, его одноклубник Евгений Кузнецов записал на свой счёт результативную передачу. Форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко отдал голевую передачу, но при этом завершил матч с показателем полезности «-1».

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19