Итоги дня НХЛ для россиян: два гола Овечкина, передача Кузнецова, «-1» Тарасенко

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги прошёл очередной игровой день, в матчах которого приняли участие семь российских хоккеистов.
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился двумя заброшенными шайбами и вышел на 9-е место в лиге по количеству голов в большинстве, его одноклубник Евгений Кузнецов записал на свой счёт результативную передачу. Форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко отдал голевую передачу, но при этом завершил матч с показателем полезности «-1».
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Время
|Вбрасывания
|Хиты
|Блоки
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|2+0
|0
|6
|-1
|23.28
|-
|3
|1
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+1
|0
|5
|0
|22.35
|33%
|0
|0
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|2
|1
|-1
|19.49
|-
|2
|0
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|0
|0
|-1
|10.30
|-
|0
|0
|Наместников (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|0
|1
|0
|11.40
|-
|1
|0
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|0+1
|0
|2
|-1
|19.50
|-
|2
|0
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|0
|1
|-1
|11.28
|100%
|2
|0