Падакин: стиль Назарова мне по душе, я просто получаю удовольствие от игры

Нападающий «Нефтехимика» Павел Падакин рассказал, почему у него не получилось заиграть в «Ак Барсе», а также поделился впечатлениями от пребывания в команде Андрея Назарова.



«Почему не получилось в «Ак Барсе»? Может быть, сыграла роль моя травма. В тот период как раз закончились сборы и начались товарищеские игры. Это время, когда все входят в ритм сезона, а у меня выскочила травма, и из-за этого я не играл в официальных матчах. Уже близился сезон, на носу было 1 сентября, и было понятно, что тренеры будут давать играть тем, кто прошёл «предсезонку» и уже сыграл в матчах и что-то показал. Из-за этого, я думаю, они играли, а у меня не было шанса.



Остался бы в «Сочи», если бы знал, чем всё обернётся? В Сочи хороший климат, но хочется развиваться и прогрессировать. Хотелось играть, хотелось быть лучше, а «Нефтехимик» — это команда с историей. Я ведь очень не любил играть против хоккеистов этого клуба. «Нефтехимик» всегда был одной из команд, которая доставляла неприятные ощущения. Теперь я пришёл к ним, и стиль Андрея Назарова мне очень по душе. Мне нравится, что он требует. Я выполняю установку, получаю удовольствие и просто наслаждаюсь каждой игрой», — приводит слова Падакина «Реальное время».

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