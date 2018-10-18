Каменский: в какой-то момент «Автомобилист» психологически надломил соперников

Вице-президент по развитию КХЛ, член совета директоров лиги Валерий Каменский поделился мнением об успешном старте «Автомобилиста». Клуб из Екатеринбурга выдал серию из 18 побед, после чего уступил «Барысу» (1:2).



«Автомобилист» удивил. Понимал, что команда из Екатеринбурга летом очень прилично укрепилась, её формировал, в частности, такой опытный менеджер, как Олег Гросс, который в первые годы КХЛ стоял у истоков чемпионского «Салавата Юлаева». Тем не менее 18 побед со старта — очень серьёзный показатель, это прорыв и для тренера Андрея Мартемьянова.



Мне показалось, что на определённом этапе «Автомобилист» психологически надломил соперников, которые перестали верить в возможность успеха. Хотя, на мой взгляд, Екатеринбург не выглядел непобедимым. Получается, в современном хоккее психология играет огромную роль», — цитирует Каменского Russia-Hockey.

«Автомобилист» сметает всех в КХЛ. Как собирали эту команду? Уральцы не собираются останавливаться.