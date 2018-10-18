На «Чемпионате» стартовала продажа билетов на матчи «Авангарда», который в нынешнем сезоне выступает в Балашихе.



На данный момент можно приобрести билеты на игры команды Боба Хартли с уфимским «Салаватом Юлаевым» (22 октября), минским «Динамо» (24 октября), нижегородским «Торпедо» (28 октября) и гостевую игру с хоккейным клубом «Сочи» (8 декабря).



Купить билеты на матчи «Авангарда» можно на специальном разделе «Чемпионата»



Напомним, «Авангарда» на чемпионат-2018/19 переехал в Балашиху по причине технических проблем с «Ареной-Омск». На стадионе обнаружены серьёзные проблемы, на данный момент он находится в аварийном состоянии. Там будет проведён капитальный ремонт или на его месте будет построена новая арена.