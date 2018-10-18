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Голкипер «Северстали» Магарилов представил новый шлем с рысью

Голкипер «Северстали» Магарилов представил новый шлем с рысью
Хоккей / КХЛ

Голкипер череповецкой «Северстали» представил свой новый шлем, сообщает его команда в «Твиттере».

Шлем голкипера выполнен в стиле дополнительного логотипа клуба — рыси в традиционных цветах «Северстали»

Посмотреть фото нового шлема голкипера также можно в «Твиттере».

33-летний Магарилов в нынешнем сезоне вышел на лёд только в четырёх встречах, отражая 91,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,57. В прошлом чемпионате Магарилов также сыграл только четыре матча. Основным вратарём «Северстали» в нынешнем сезоне стал Доминик Фурх.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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