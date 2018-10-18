«Авангард» подшутил над автоголом Фисенко и Стася в матче с «Барысом»

Хоккейный клуб «Авангард» подшутил над одним из голов в выигранной встрече с астанинским «Барысом» (5:3). Напомним, во время розыгрыша численного преимущества при отложенном штрафе «ястребы» забили в свои пустые ворота: Михаил Фисенко отдал неудачную передачу на Андрея Стася, от конька которого шайба зашла в ворота.



В видео сообщается, что «Авангард» специально продумал такой автогол и сумел успешно его реализовать. По версии клуба, такой ход был осуществлён для удивления хоккеистов «Барыса».

Посмотреть видео также можно в официальной группе «Авангарда» во «ВКонтакте».



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