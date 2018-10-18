Опубликованы составы на игру «Металлурга» и «Авангарда»

Стали известны составы магнитогорского «Металлурга» и «Авангарда» на матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 18 октября, начало игры — в 17:00 мск.



«Металлург» Мг:



Кошечкин (Загидулин);

Береглазов — Антипин, Мозякин — Эллисон — Вольски;

Верещагин — Рылов, Пакаринен — Расмуссен — Кулемин;

Бирюков — Матушкин, Чибисов — Любимов — Дорофеев;

Бобряшов, Платонов — Калетник — Тимкин, Спиридонов.



«Авангард»:



Бобков (Мурыгин);

Медведев — Покка, Широков — Зернов — Михеев;

Емелин — Чудинов, Пережогин — Семенов — Петров;

Франсон — Мартынов, Фисенко — Стась — Галимов;

Тальбо — Деарне — Верстиг, Заседа, Манукян.



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