Стали известны составы магнитогорского «Металлурга» и «Авангарда» на матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 18 октября, начало игры — в 17:00 мск.
«Металлург» Мг:
Кошечкин (Загидулин);
Береглазов — Антипин, Мозякин — Эллисон — Вольски;
Верещагин — Рылов, Пакаринен — Расмуссен — Кулемин;
Бирюков — Матушкин, Чибисов — Любимов — Дорофеев;
Бобряшов, Платонов — Калетник — Тимкин, Спиридонов.
«Авангард»:
Бобков (Мурыгин);
Медведев — Покка, Широков — Зернов — Михеев;
Емелин — Чудинов, Пережогин — Семенов — Петров;
Франсон — Мартынов, Фисенко — Стась — Галимов;
Тальбо — Деарне — Верстиг, Заседа, Манукян.
Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19
Опубликованы составы на игру «Металлурга» и «Авангарда»