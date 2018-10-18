Источник: Ян Коварж перешёл в систему «Бостон Брюинз»

Нападающий Ян Коварж подписал контракт с клубом АХЛ системы «Бостон Брюинз», сообщает в своём «твиттере» журналист Марк Диввер. Чешский форвард покинул систему клуба «Нью-Йорк Айлендерс», не сумев пробиться в основной состав после проведённого межсезонья.



28-летний чешский хоккеист на протяжении пяти предыдущих лет выступал в КХЛ. Он провёл 285 матчей в свитере «Магнитки» и записал на свой счёт 286 (97+189) очков. Ян является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016) и трёхкратным участником Матча всех звёзд КХЛ (2014, 2016, 2017).



Коварж пять раз защищал цвета сборной Чехии на чемпионатах мира (2013-2017). Он набрал 19 (6+13) очков в 42 проведённых матчах.



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19