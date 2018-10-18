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Стали известны составы «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» на «зелёное дерби»

Стали известны составы «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» на «зелёное дерби»
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы казанского «Ак Барса» и уфимского «Салавата Юлаева» на матч регулярного чемпионата КХЛ, сообщают клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 18 октября, начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи в Казани.

«Ак Барс»:

Подъяпольский (Гарипов);
Юдин — Постма, Секач — Ландер — Азеведу;
Батыршин — Абросимов, Зарипов — Попов — Ткачёв;
Яруллин — Марков, Лукоянов — Михеев — Потапов;
Глухов — Бурмистров — Клинкхаммер, Кара.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Кареев);
Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Семёнов — Сергеев, Ткачёв — Хохряков — Бурдасов;
Коледов — Назаревич, Фёдоров — Основин — Кугрышев;
Елизаров, Жарков — Кадейкин — Солодухин.

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