Стали известны составы «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» на «зелёное дерби»

Стали известны составы казанского «Ак Барса» и уфимского «Салавата Юлаева» на матч регулярного чемпионата КХЛ, сообщают клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 18 октября, начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи в Казани.



«Ак Барс»:



Подъяпольский (Гарипов);

Юдин — Постма, Секач — Ландер — Азеведу;

Батыршин — Абросимов, Зарипов — Попов — Ткачёв;

Яруллин — Марков, Лукоянов — Михеев — Потапов;

Глухов — Бурмистров — Клинкхаммер, Кара.



«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;

Семёнов — Сергеев, Ткачёв — Хохряков — Бурдасов;

Коледов — Назаревич, Фёдоров — Основин — Кугрышев;

Елизаров, Жарков — Кадейкин — Солодухин.