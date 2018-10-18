СКА — «Динамо» М: у москвичей дебютный матч в сезоне проведёт Миронов

Стали известны составы команд на матч петербургского СКА и московского «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова. Встреча состоится сегодня, 18 октября, начало игры — в 19:30 мск.



В составе «Динамо» дебютирует после возвращения защитник Андрей Миронов.



«Динамо»:



Ерёменко (Бочаров);

Никулин – Прибыльский, Кагарлицкий – Шипачёв – Тарасов;

Миронов – Вишевский, Брюквин – Индрашис – Алексеев;

Пепеляев –Зайцев, Моисеев – Мозер – Кулёмин;

Волков – Койвисто, Муранов – Панкратов – Круглов.



СКА:



Хелльберг (Шестёркин);

Гавриков – Херсли, Гусев – Дацюк – Якупов;

Белов – Токранов, Кручинин – Бывальцев – Барабанов;

Рукавишников – Зуб, Кузьменко – Прохоркин – Плотников;

Сёмин – Марченко, Дергачёв – Коскиранта – Кетов.