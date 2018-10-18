Тимкин: матчи с «Авангардом» для меня принципиальны, это родная команда

Нападающий «Металлурга» Евгений Тимкин поделился впечатлениями от выигранного матча с «Авангардом» (4:1).



«Хорошая игра, хорошо, что выиграли, все очень довольны. Насчёт первого периода что можно сказать? Играли терпеливо, как нам говорил тренер. Я считаю, что всё в порядке.



Принципиальный гол для меня как воспитанника омского хоккея? Ну да, забил, конечно, не без доли везения, в пустые ворота. Но это гол! Спасибо. А так — да, матч, конечно, принципиальный, родная команда. Я уже перед игрой в интервью тоже сказал, что неохота ударить в грязь лицом, когда смотрят родственники и друзья, весь Омск, много кто меня там знает. Хотелось показать хорошую игру», — приводит слова Тимкина официальный сайт клуба.