«Витязь» второй раз в сезоне победил «Нефтехимик»

В Подольске местный «Витязь» одержал уверенную победу над нижнекамским «Нефтехимиком», игра закончилась со счётом 3:1. Подопечные Валерия Белова выиграли четыре матча из пяти последних.



Счёт был открыт уже на 4-й минуте игры, заброшенной шайбой отметился Денис Кокарев. Через несколько минут Алексей Макеев увеличил преимущество хозяев. Во втором периоде точный бросок в свой актив записал Павел Чернов, сделав счёт 3:0. В концовке встречи заброшенная шайба Дамира Шарипзянова сократила отставание, установив финальный счёт.

Посмотреть видео с заброшенными шайбами также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19