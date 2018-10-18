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«Витязь» второй раз в сезоне победил «Нефтехимик»

«Витязь» второй раз в сезоне победил «Нефтехимик»
Хоккей / КХЛ

В Подольске местный «Витязь» одержал уверенную победу над нижнекамским «Нефтехимиком», игра закончилась со счётом 3:1. Подопечные Валерия Белова выиграли четыре матча из пяти последних.

Счёт был открыт уже на 4-й минуте игры, заброшенной шайбой отметился Денис Кокарев. Через несколько минут Алексей Макеев увеличил преимущество хозяев. Во втором периоде точный бросок в свой актив записал Павел Чернов, сделав счёт 3:0. В концовке встречи заброшенная шайба Дамира Шарипзянова сократила отставание, установив финальный счёт.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2018, четверг. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
3 : 1
2:0, 1:0, 0:1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 – Кокарев (Моисеев) – 03:24 (5x5), 2:0 – Макеев (Никулин, Столяров) – 11:15 (5x5), 3:0 – Чернов (Швец-Роговой, Никулин) – 35:14 (5x4), 3:1 – Шарипзянов (Падакин) – 59:56 (5x4)

Посмотреть видео с заброшенными шайбами также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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