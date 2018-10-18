Гавриков: с «Динамо» было много стычек, никто не хотел уступать

Защитник СКА Владислав Гавриков подвёл итоги встречи с московским «Динамо» (3:2).



«Всё в порядке (в первом периоде Гавриков ушёл в раздевалку после столкновения. — Прим. «Чемпионата). Достаточно много игры в неравных составах было, многое зависело от спецбригад. Сыграли чуть лучше, забили, концовку вытерпели. Парни, которые играли в меньшинстве, — молодчики, много на себя поймали.



В Москве с «Динамо» мы хорошо начали, забили быстрые голы Здесь же, наоборот, пропустили первыми, начали догонять, и уже более плотная, вязкая была игра. Много стычек, потому что никто не хотел уступать, сражались за каждую шайбу.



К матчу с ЦСКА, наверное, будем готовиться, как обычно», — передаёт слова Гаврикова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Шипачёв чуть не выбил глаз бывшему партнёру. «Динамо» дало бой СКА Но силы были неравны.