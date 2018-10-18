Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

Гавриков: с «Динамо» было много стычек, никто не хотел уступать

Гавриков: с «Динамо» было много стычек, никто не хотел уступать
Хоккей / КХЛ

Защитник СКА Владислав Гавриков подвёл итоги встречи с московским «Динамо» (3:2).

«Всё в порядке (в первом периоде Гавриков ушёл в раздевалку после столкновения. — Прим. «Чемпионата). Достаточно много игры в неравных составах было, многое зависело от спецбригад. Сыграли чуть лучше, забили, концовку вытерпели. Парни, которые играли в меньшинстве, — молодчики, много на себя поймали.

В Москве с «Динамо» мы хорошо начали, забили быстрые голы Здесь же, наоборот, пропустили первыми, начали догонять, и уже более плотная, вязкая была игра. Много стычек, потому что никто не хотел уступать, сражались за каждую шайбу.

К матчу с ЦСКА, наверное, будем готовиться, как обычно», — передаёт слова Гаврикова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Шипачёв чуть не выбил глаз бывшему партнёру. «Динамо» дало бой СКА
Но силы были неравны.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент