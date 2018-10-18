Дергачёв: к шуткам про бульдозер отношусь нормально, вы ещё многого не знаете

Нападающий СКА Александр Дергачёв подвёл итоги встречи с московским «Динамо» (3:2).



«Напряжённая концовка второй матч подряд? Ничего страшного с командой не происходит, просто надо более сконцентрированно играть последние отрезки, попроще. Большого шока от быстро пропущенного гола не было. Может, где-то и в плюс нам это пошло, сразу начали играть, потому что когда вышли, то немного не в своей тарелке себя чувствовали. Потом начали прибавлять от смены к смене, стали показывать свой хоккей. Каждое звено бросало, создавало много моментов.



Уверенность — такая штука, которую можно заработать только в игре. Чувствую, что добавляю, чётко знаю свои обязанности. Забил, но и ребята тоже много работы сделали, хорошие передачи были в зоне, броски, добивания, и результат пришёл.



Можно сказать, что такой напряжённый матч перед ЦСКА — это неплохо, но видно будет только в самой игре. Всё равно все команды быстро забывают матчи, долго разбирать времени нет. Будем готовиться к ЦСКА, будет интересный хоккей, упорный.



Меня называют бульдозером? Даже не знаю, что сказать. Не буду раскрывать имён, откуда это пошло. Это больше для пошутить, я сам парень весёлый, к шуткам нормально отношусь. Можно назвать хоть как, чтобы эмоции были перед игрой. Когда улыбаешься, когда команда заряжена, значит, всё хорошо. Вы ещё многого не знаете, что у нас происходит!» — передаёт слова Дергачёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Шипачёв чуть не выбил глаз бывшему партнёру. «Динамо» дало бой СКА Но силы были неравны.