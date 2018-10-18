Белов: у Кокарева хороший вышел матч, он выходит на свой уровень

Главный тренер подмосковного «Витязя» Валерий Белов подвёл итоги матча с «Нефтехимиком», в котором его подопечные победили со счётом 3:1.



«Игра была очень интересной и быстрой. Мы к этому готовились. Порой играли очень активно, и нам было непросто. Но мы удачно забили, а когда вовремя забиваешь, игра по-другому складывается. Нам помог Йони Ортио, он провёл хороший матч сегодня. Имея запас, мы очень грамотно сыграли. Очень важная победа в плане очков. Нам не хватает победных серий, чтобы почувствовать уверенность. Постараемся с Ригой взять очки и показать качественную игру.



Кокарев провёл хороший матч. Он и забил, и сыграл полезно. Поначалу у него не складывалось, но сейчас он выходит на свой уровень», — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.