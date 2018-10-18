Майоне: не беспокоюсь по поводу звания лучшего бомбардира КХЛ

Защитник рижского «Динамо» Мэтью Майоне подвёл итоги матча со «Спартаком» (3:2).



«Мы играли очень хорошо. Это был большой матч для нас. Смогли взять важные два очка. Перед матчем тренерский штаб сказал играть в наш хоккей. Действовать проще. Мы играли быстро, и это принесло результат.



Мы были обеспокоены небольшим спадом, но сейчас всё позади. Очень хотим попасть в плей-офф, настраиваемся на это.



Разница между финским чемпионатом и КХЛ (Майоне в прошлом сезоне выступал в Финляндии за «Калпу». — Прим. «Чемпионата)? В КХЛ выше уровень игры, всё быстрее. Каждая команда очень обученная. Нет проходных матчей. Мне нравится здесь играть.



Я лучший бомбардир среди защитников наряду с Патриком Хёрсли? Не особо беспокоюсь по этому поводу. Главное — командный результат», — сказал Майоне в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Тузовым.