Немировски: когда ты ведёшь в третьем периоде — 4:2, нужно выигрывать

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски поделился впечатлениями от проигранного домашнего матча с финским «Йокеритом» (4:5 ОТ).



«Согласен с тем, что матч был равным. Мы очень хорошо играли, вели со счетом 4:2, однако затем пропустили в меньшинстве. У „Йокерита“ очень хорошее большинство, хотя мы его и разбирали, как и игру „5 на 6“. Наши индивидуальные ошибки позволили сопернику сравнять счет, а потом они забили и в овертайме. Я доволен большей частью игры, но когда ты ведёшь в третьем периоде — 4:2, нужно доводить матч до победы», — приводит слова специалиста официальный сайт команды из Нижнего Новгорода.



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