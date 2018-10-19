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Две передачи Макдэвида принесли «Эдмонтону» победу над «Бостоном»

Две передачи Макдэвида принесли «Эдмонтону» победу над «Бостоном»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» одержал домашнюю победу над «Бостон Брюинз», взяв верх в овертайме – 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0).

Счёт был открыт только на 32-й минуте, отличился чешский форвард гостей Давид Крейчи. Хозяева не только сравняли, но и вышли вперёд – заброшенными шайбами отметились Кайлер Ямамото и Райан Ньюджент-Хопкинс. В середине третьего периода Давид Пастрняк восстановил равновесие, а в овертайме сильнее оказались «нефтяники» — отличился Леон Драйзайтль. Две результативные передачи на счет Коннора Макдэвида.

«Эдмонтон» одерживает третью победу подряд, набирает шесть очков и выходит на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, «Бостон» (9) – третий.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2018, пятница. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
3 : 2
0:0, 1:1, 1:1, 1:0
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 – Крейчи (Хайнен, Гжельчик) – 31:17 (5x5), 1:1 – Ямамото (Ларссон, Рассел) – 33:24 (5x5), 2:1 – Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Клефбом) – 47:33 (5x4), 2:2 – Пастрняк (Макэвой, Маршан) – 51:26 (5x5), 3:2 – Драйзайтль (Макдэвид) – 60:37 (3x3)
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