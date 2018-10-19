Две передачи Макдэвида принесли «Эдмонтону» победу над «Бостоном»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» одержал домашнюю победу над «Бостон Брюинз», взяв верх в овертайме – 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0).

Счёт был открыт только на 32-й минуте, отличился чешский форвард гостей Давид Крейчи. Хозяева не только сравняли, но и вышли вперёд – заброшенными шайбами отметились Кайлер Ямамото и Райан Ньюджент-Хопкинс. В середине третьего периода Давид Пастрняк восстановил равновесие, а в овертайме сильнее оказались «нефтяники» — отличился Леон Драйзайтль. Две результативные передачи на счет Коннора Макдэвида.

«Эдмонтон» одерживает третью победу подряд, набирает шесть очков и выходит на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, «Бостон» (9) – третий.