Величкин: «Магнитке» нужен центр, скоро достигнем договорённости с легионером

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал расторжение контракта с Войтеком Вольски.

«С Вольски ничего не случилось, это нормальная клубная работа. Идёт перестройка команды. Мы говорили, что селекция не закончится никогда, она продолжается всегда. Нам нужен центральный нападающий, мы в ближайшие часы достигнем договорённости с ещё одним легионером, так как после ухода Вольски легионерская позиция высвободилась. Плюс мы высвобождаем немножко места под потолком зарплат, идём с экономией, понижаем потолок.

Все эти перестановки делаются в интересах команды. С Войтеком мы нормально полюбовно договорились. Думаю, что он уже нашёл новую команду, в ближайшие дни вы это узнаете, это его дело. Поэтому мы готовимся и работаем. Да, статистика у Вольски неплохая, но, повторюсь, нам нужен центральный. Будет более быстрый, более молодой игрок. Со здоровьем Вольски его уход никак не связан», — сказал Величкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.