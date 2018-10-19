Самсонов: не хочу обидеть КХЛ, но Америка — это совсем другая планета

Голкипер «Хёрши Бирз» Илья Самсонов рассказал о проблемах, с которыми столкнулся в Северной Америке.

«Я всю жизнь разговаривал на другом языке, поэтому мне пока тяжеловато понимать партнёров. Я стараюсь и хочу сделать шаг вперёд в этом направлении. Стараюсь учить язык, смотрю фильмы с субтитрами. Спасибо всем российским парням из «Вашингтона», они помогали мне в бытовых мелочах, и даже сейчас, когда у всех плотный график, мы созваниваемся, разговариваем. Спасибо организации и всему персоналу, которые помогают адаптироваться. Я не ожидал, что здесь такая потрясающая поддержка болельщиков, пусть и дальше приходят на наши матчи, мы постараемся их порадовать.

Разница между КХЛ, АХЛ и НХЛ? Не хочу сравнивать три лиги, потому что здесь совсем всё по-другому. Не хочу обидеть КХЛ. Я не знаю, как это сравнить, это разные планеты. Не хочу вдаваться в подробности и сравнивать. Мне нравится здесь и нравилось там. Моё дело — доказывать, что я здесь не случайно», — сказал Самсонов.

На данный момент Самсонов травмирован и не может помочь своей команде. Ожидается, что российский голкипер вернётся в строй со дня на день.