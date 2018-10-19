«Спартак» подтвердил уход Епанчинцева, в штаб команды войдут Жамнов и Соловьёв

Хоккейный клуб «Спартак» подтвердил изменения в тренерском штабе, о которых ранее сообщал «Чемпионат». Главный тренер Вадим Епанчинцев и один из его ассистентов Дмитрий Гоголев покидают клуб. В тренерский штаб войдёт генеральный менеджер клуба Алексей Жамнов, а также завершивший в прошлом сезоне карьеру защитник Максим Соловьёв.

Епанчинцев возглавил «Спартак» перед сезоном-2017/18, под его руководством красно-белые впервые с 2011 года пробились в плей-офф КХЛ, но в первом раунде Кубка Гагарина уступили ЦСКА со счётом 0-4 в серии.



В нынешнем сезоне «Спартак» одержал восемь побед в 19 матчах регулярного чемпионата и занимает седьмое место в таблице Западной конференции КХЛ. Вчера, 18 октября, красно-белые в домашнем матче проиграли рижскому «Динамо» (2:3). Завтра, 20 октября, «Спартак» проведёт матч регулярного чемпионата со «Слованом».