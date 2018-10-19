Епанчинцев и Гоголев покинули «Спартак», Уланов продолжит работу в клубе

Как стало известно «Чемпионату», Вадим Епанчинцев покинул пост главного тренера «Спартака». Вместе с ним покинул московский клуб и его помощник Дмитрий Гоголев. Отвечавший за работу с защитниками Игорь Уланов продолжит работу в клубе.

Епанчинцев возглавил «Спартак» перед сезоном-2017/18, под его руководством красно-белые впервые с 2011 года пробились в плей-офф КХЛ, но в первом раунде Кубка Гагарина уступили ЦСКА со счетом 0-4 в серии.

В нынешнем сезоне «Спартак одержал восемь побед в 19 матчах регулярного чемпионата и занимает седьмое место в таблице Западной конференции КХЛ. Вчера, 18 октября, красно-белые в домашнем матче проиграли рижскому «Динамо» (2:3). Завтра «Спартак» проведёт матч регулярного чемпионата со «Слованом».