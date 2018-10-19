Новиков: «Спартак» поторопился с уходом Епанчинцева, команда неплохо играет

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением об отставке Вадима Епанчинцева из московского «Спартака».

«В этом сезоне я увидел у «Спартака» поступательную селекционную работу. Это относится не к Епанчинцеву, а к менеджменту. В последние два года велась точечная работа, и она неплохая. Сегодня «Спартак» входит в восьмёрку и некоторые матчи проводит на хорошем уровне, и это говорит о том, что команда хорошо укомплектована. Есть материал, с которым можно работать, но эти игроки могут играть сильнее. Есть команда. К сожалению, имеют место перепады. В целом команда играет неплохо, поэтому я скажу, что «Спартак» поторопился с отставкой», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

В нынешнем сезоне «Спартак» одержал восемь побед в 19 матчах регулярного чемпионата и занимает седьмое место в таблице Западной конференции КХЛ. Вчера, 18 октября, красно-белые в домашнем матче проиграли рижскому «Динамо» (2:3). Завтра, 20 октября, «Спартак» проведёт матч регулярного чемпионата со «Слованом».