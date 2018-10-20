Житник: Ковальчук вернулся в НХЛ достойно, к нему в клубе меньше всех претензий

Олимпийский чемпион Алексей Житник поделился мнением о неудачном старте «Лос-Анджелеса» в новом сезоне НХЛ. «Короли» занимают последнее место в конференции по потерянным очкам.



«Неудачный старт „Лос-Анджелеса“ — главная загадка этого чемпионата. Четверть века назад дебютировал в НХЛ в этом клубе, с тех пор внимательно за ним слежу. Могу сказать, что у нынешнего „Кингз“ есть все кадровые возможности, чтобы бороться как минимум за путёвку в плей-офф. Но пока мы видим абсолютно худшие в Западной конференции показатели: 7 матчей, 5 очков, разница шайб — «минус 9». Даже у главного аутсайдера НХЛ последних лет, «Аризоны», и разница шайб чуть лучше, и на одно очко потеряно меньше. Удивительно!



Ковальчук? С Ильёй в своё время играл в «Атланте», знаю его характер. Считаю, учитывая долгий перерыв, он вернулся в НХЛ достойно: 7 матчей, 5 очков, 2 гола, 3 передачи, показатель полезности «0». Если отбросить командный результат, то к Ковальчуку меньше всех претензий", — цитирует Житника Russia-Hockey.

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