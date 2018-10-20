Стали известны составы новосибирской «Сибири» и минского «Динамо» на матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 20 октября, начало — в 13:30 мск. В составе хозяев не сыграют защитники Павел Воробей и Роман Савченко. У «Динамо» не играет по медицинским показателям Евгений Лисовец, в прошлой игре с «Сибирью» оформивший дубль.
«Сибирь»:
Тейлор (Красиков);
Логинов — Алексеев, Саюстов — Дугин — Бертран;
Морозов — Демидов, Казаков — Комаров — Михайлов;
Наумов — Игнатович, Яковлев — Романцев — Шаров;
Пиганович, Пешехонов — Бодров — Ткаченко, Пельтола.
«Динамо» Минск:
Энрот (Карнаухов);
Уиркош — Готовец, Хауден — Казионов — Пулккинен;
Хенкель — Осипов, Дроздов — С. Костицын — А. Костицын;
Знахаренко — Хохлов, Китаров — Ковыршин — Степанов;
Евенко, Артёмов — Волков — Когалев.
«Сибирь» — «Динамо» Мн: матч пропустят Воробей и Савченко