«Сибирь» — «Динамо» Мн: матч пропустят Воробей и Савченко

Стали известны составы новосибирской «Сибири» и минского «Динамо» на матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 20 октября, начало — в 13:30 мск. В составе хозяев не сыграют защитники Павел Воробей и Роман Савченко. У «Динамо» не играет по медицинским показателям Евгений Лисовец, в прошлой игре с «Сибирью» оформивший дубль.



«Сибирь»:



Тейлор (Красиков);

Логинов — Алексеев, Саюстов — Дугин — Бертран;

Морозов — Демидов, Казаков — Комаров — Михайлов;

Наумов — Игнатович, Яковлев — Романцев — Шаров;

Пиганович, Пешехонов — Бодров — Ткаченко, Пельтола.



«Динамо» Минск:



Энрот (Карнаухов);

Уиркош — Готовец, Хауден — Казионов — Пулккинен;

Хенкель — Осипов, Дроздов — С. Костицын — А. Костицын;

Знахаренко — Хохлов, Китаров — Ковыршин — Степанов;

Евенко, Артёмов — Волков — Когалев.