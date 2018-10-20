«Спартак» — «Слован»: стал известен состав москвичей на первый матч с Жамновым

Стали известны составы на матч «Спартака» со «Слованом», который состоится сегодня, 20 октября, на «ЦСКА-Арене», сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов. Начало встречи – в 17:00 мск.



«Спартак»:



Гудачек (Беспалов);

Григорьев – Кутейкин, Лисин – Ганзл – Даугавиньш;

Калинин – Кулик, Талалуев – Максвелл – Хохлачёв;

Осипов – Дыбленко, Косов – Зубов – Никонцев;

Провольнев, Карсумс – Воронин – Лещенко, Шалагин.



«Слован»:



Чилиак (Штепанек):

Серсен – Желина, Червены – Таффе – Ржепик;

Месарош – Грман, Рау – Сукель– Лишка;

Яношик – Клок, Лунтер – Бэйли – Лампер;

Шварны — Бачик, Грнка – Чипчура – Баранов.



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