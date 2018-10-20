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«Спартак» — «Слован»: стал известен состав москвичей на первый матч с Жамновым

«Спартак» — «Слован»: стал известен состав москвичей на первый матч с Жамновым
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы на матч «Спартака» со «Слованом», который состоится сегодня, 20 октября, на «ЦСКА-Арене», сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов. Начало встречи – в 17:00 мск.

«Спартак»:

Гудачек (Беспалов);
Григорьев – Кутейкин, Лисин – Ганзл – Даугавиньш;
Калинин – Кулик, Талалуев – Максвелл – Хохлачёв;
Осипов – Дыбленко, Косов – Зубов – Никонцев;
Провольнев, Карсумс – Воронин – Лещенко, Шалагин.

«Слован»:

Чилиак (Штепанек):
Серсен – Желина, Червены – Таффе – Ржепик;
Месарош – Грман, Рау – Сукель– Лишка;
Яношик – Клок, Лунтер – Бэйли – Лампер;
Шварны — Бачик, Грнка – Чипчура – Баранов.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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