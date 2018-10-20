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«Спартак» победил «Слован» в первом матче с Жамновым

«Спартак» победил «Слован» в первом матче с Жамновым
Хоккей / КХЛ

«Спартак» обыграл «Слован» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Москве и закончилась со счётом 4:1 в пользу красно-белых.

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Дмитрий Калинин вывел хозяев вперёд, отметившись результативным броском на 4-й минуте. В середине второго игрового отрезка Ярослав Косов укрепил преимущество московского клуба, однако гости сумели сократить отставание до минимума ещё до сирены на второй перерыв – заброшенную шайбу на свой счёт записал Патрик Лампер. Москвичи увеличили преимущество до двух шайб за две с половиной минуты до окончания встречи после броска Анатолия Никонцева. Точку поставил Мартиньш Карсумс, отправив шайбу в пустые ворота.

«Спартак» одержал вторую победу в последних семи матчах. Красно-белые проводили первую игру без Вадима Епанчинцева, теперь в тренерский штаб команды входят Алексей Жамнов и Максим Соловьёв. «Слован» прервал серию из пяти побед.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2018, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
4 : 1
1:0, 1:1, 2:0
Слован
Братислава
1:0 – Калинин (Карсумс, Лисин) – 03:25 (5x5), 2:0 – Косов (Зубов) – 28:24 (5x5), 2:1 – Лампер – 37:54 (5x5), 3:1 – Никонцев – 57:16 (5x5), 4:1 – Карсумс (Максвелл, Хохлачёв) – 58:36 (en)
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