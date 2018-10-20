«Спартак» победил «Слован» в первом матче с Жамновым

«Спартак» обыграл «Слован» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Москве и закончилась со счётом 4:1 в пользу красно-белых.

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Дмитрий Калинин вывел хозяев вперёд, отметившись результативным броском на 4-й минуте. В середине второго игрового отрезка Ярослав Косов укрепил преимущество московского клуба, однако гости сумели сократить отставание до минимума ещё до сирены на второй перерыв – заброшенную шайбу на свой счёт записал Патрик Лампер. Москвичи увеличили преимущество до двух шайб за две с половиной минуты до окончания встречи после броска Анатолия Никонцева. Точку поставил Мартиньш Карсумс, отправив шайбу в пустые ворота.



«Спартак» одержал вторую победу в последних семи матчах. Красно-белые проводили первую игру без Вадима Епанчинцева, теперь в тренерский штаб команды входят Алексей Жамнов и Максим Соловьёв. «Слован» прервал серию из пяти побед.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.