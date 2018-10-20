Уланов: отставка Епанчинцева не повлияла на результат матча

Тренер «Спартака» Игорь Уланов подвёл итоги домашнего матча со «Слованом» (4:1).



«Знали, что соперник находится на ходу. Они выиграли последние пять игр, набрали 10 очков. Мы сказали игрокам, чтобы они вышли на лёд сконцентрированными и выполняли установку. Мы должны были больше играть с шайбой, потому что играли дома, перед своими болельщиками. Сумели забить быстрый гол, где-то нам подфартило. Знали, что «Слован» хорошо играет в обороне, поэтому просили защитников бросать от синей линии.



Как отставка Епанчинцева повлияла на команду? Опять же, игроки понимали, что всегда кого-то нанимают, кого-то увольняют, но ребята просто долго ждали момента, когда начнутся победы. Думаю, отставка не повлияла на исход матча. Конечно, при этом мы немного поменяли подготовку к игре.



Роли в тренерском штабе? Почти ничего не изменилось. Жамнов отвечает за всю команду, Соловьёв работает с большинством и атакой, я занимаюсь защитниками и меньшинством. Хассан Саид отвечает за физическую подготовку.



Когда выйдет Филатов? Это зависит от него. Знаю, он готов играть, на следующем собрании обсудим его кандидатуру. Как семь побед подряд над «Динамо» повлияют на подготовку к следующей игре? Мы готовимся к каждой игре отдельно, статистика с «Динамо» уйдёт на второй план. Нам нужно побеждать и подниматься в таблице», — передаёт слова Уланова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В «Спартаке» устали нянчиться с Епанчинцевым. Кто будет новым тренером? Вадим Епанчинцев уволен с поста главного тренера красно-белых.