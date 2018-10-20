Малкин: «Вашингтон» по праву выиграл трофей, у него была обалденная команда

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился мнением о победе «Вашингтон Кэпиталз» в розыгрыше Кубка Стэнли — 2018.



«Сами матчи «Вашингтона» не смотрел. Это у меня идёт с 2006 года: когда мы вылетали из плей-офф, сразу пропадал интерес. Понимаешь, насколько тяжело видеть, когда другие радуются победе в Кубке Стэнли. У нас был шанс одолеть «Кэпиталз» в серии. Хватило бы чуть больше сил во втором раунде, может, мы стали бы чемпионами в третий раз подряд, кто знает. Поэтому обидно вдвойне, когда серебряную чашу над головой поднимает та команда, которая обыграла тебя.



Надо признать, у «Вашингтона» была обалденная команда. Они показывали достойную игру, по праву победили. Очень сильно смотрелись и против нас, и дальше в плей-офф. Нарезку лучших эпизодов всё равно видишь. Особенно как они разыгрывали большинство. Заметно, что в «Кэпиталз» создавали очень много моментов», — приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.

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