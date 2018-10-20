«Нэшвилл» поместил голкипера Пекку Ринне в список травмированных

Голкипер «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне помещён в список травмированных, сообщает североамериканская журналистка Линдси Роули.

Предполагается, что 35-летний вратарь пропустит как минимум три игры регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги из-за повреждения руки. В связи с этим из фарм-клуба «хищников» был вызван 23-летний голкипер Мирослав Свобода.



В нынешнем сезоне Ринне провёл пять матчей в регулярном чемпионате, три из которых завершились его победами, а один — поражением. Финн отразил 92,3% бросков при коэффициенте надёжности «2,11» и записал на свой счёт один сухой матч.



«Нэшвилл» лидирует в Центральном дивизионе Западной конференции. После семи матчей в активе «хищников» 12 очков.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19