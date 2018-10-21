Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

Хет-трик Скиннера помог «Баффало» разгромить «Лос-Анджелес», у Ковальчука «-2»

Хет-трик Скиннера помог «Баффало» разгромить «Лос-Анджелес», у Ковальчука «-2»
Хоккей / НХЛ

«Баффало Сэйбрз» победил «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась с разгромным счётом 5:1 в пользу гостей. Это поражение стало для «Кингз» четвёртым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Хет-трик в составе победителей оформил Джефф Скиннер. Форвард «Баффало» Джейсон Поменвиль набрал 3 (1+2) очка. На счету Джека Айкела две результативные передачи. Единственную шайбу в составе «Кингз» забросил Дрю Даути.

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук провёл на льду 22 минуты 34 секунды, нанёс два броска в створ ворот, совершил 3 силовых приёма и окончил матч с показателем полезности «-2».

НХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2018, суббота. 22:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1 : 5
0:1, 0:3, 1:1
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 – Поменвиль (Айкел, Маккейб) – 10:24 (5x5), 0:2 – Скиннер (Айкел, Поменвиль) – 23:31 (5x5), 0:3 – Скиннер (Сканделла) – 35:52 (5x5), 0:4 – Богосян (Ларссон, Гиргенсонс) – 39:45 (5x5), 1:4 – Даути (Иафалло, Картер) – 52:16 (5x4), 1:5 – Скиннер (Родригес, Айкел) – 59:35 (en)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент