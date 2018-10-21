«Виннипег Джетс» — «Аризона Койотс» — 5:3. Видеообзор матча

«Виннипег Джетс» победил «Аризону Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге и закончилась со счётом 5:3 (1:1, 2:0, 2:2) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Адам Лаури, Тайлер Майерс, Джош Моррисси, Мэтью Перро и Блейк Уилер. Три результативные передачи записал на свой счёт защитник «Виннипега» Джейкоб Труба. Голкипер хозяев Лоран Броссуа отразил 42 броска из 45.

В составе «Аризоны» дубль оформил нападающий Клейтон Келлер. Ещё одну заброшенную шайбу записал на свой счёт Кристиан Фишер. Капитан «койотов» Оливер Экман-Ларссон отметился тремя передачами.

Видеообзор матча также доступен на «Чемпионате».