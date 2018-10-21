«Коламбус» – «Чикаго»: Панарин завершил матч с худшей в команде полезностью «-4»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» в гостях обыграл «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 4:1. Дубль в составе победителей оформил Патрик Кейн.

Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин завершил матч против бывшей команды с показателем полезности «-4» – худшим в команде наряду с Кэмом Эткинсоном. Они были на льду при всех четырёх заброшенных «Блэкхоукс» шайбах.

Всего российский нападающий нападающий провёл на льду 19 минут 37 секунд (3:41 – в большинстве) и нанёс три броска по воротам. В этом сезоне 26-летний нападающий набрал 9 (3+6) очков в семи матчах при полезности «-2» и четырёх штрафных минутах.