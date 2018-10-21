Лавиолетт, проиграв спор, надел на себя муляж головы неизвестного животного

«Эдмонтон Ойлерз» победил «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и закончилась со счётом 3:0 в пользу гостей. Эта победа стала для «Предаторз» пятой кряду.

После матча главный тренер «Нэшвилла» Питер Лавиолетт вышел к представителям средств массовой информации в странном виде. Канадский наставник надел на себя муляж головы неизвестного животного. Оказалось, что Лавиолетт проиграл спор своим игрокам. Он не верил, что его команда сможет добиться побед в двух первых матчах выездной серии.

Видео также можно посмотреть в «твиттере» Жене Принципа.

Подопечные Лавиолетта занимают первое место в турнирной таблице НХЛ, набрав 14 очков в восьми матчах.