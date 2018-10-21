Стивенс — о 1:5: не знаю, что сказать, думал, будем готовы всех порвать

Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Джон Стивенс прокомментировал проигрыш (1:5) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз».

«Если честно, у меня сейчас нет ответа на ваши вопросы. Полагал, что после неудачно проведённого матча накануне мы будем готовы порвать всех. У нас отличные болельщики, ребятам нравится играть дома, где нас замечательно поддерживают. Но я не знаю, что вам сказать», — цитирует Стивенса официальный сайт НХЛ.

Хет-трик в составе победителей оформил Джефф Скиннер. Форвард «Баффало» Джейсон Поменвиль набрал 3 (1+2) очка. На счету Джека Айкела две результативные передачи. Единственную шайбу в составе «Кингз» забросил Дрю Даути.

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук провёл на льду 22 минуты 34 секунды, нанёс два броска в створ ворот, совершил 3 силовых приёма и закончил матч с показателем полезности «-2».