Форвард санкт-петербургского «Динамо» забросил пять шайб в матче МХЛ

Санкт-петербургское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги разгромил уссурийский «Тайфун». Петербургская команда победила со счётом 10:2 (4:2, 4:0, 2:0). «Динамо» занимает второе место в лиге, одержав 12 побед в 20 матчах.

Отметим, восемь шайб «Динамо" из десяти забросили два человека: Антон Назаревич — пять шайб, Максим Михайлов – три. В составе хозяев дублем отметился 18-летний Глеб Зайцев, привлекающийся на регулярной основе к матчам «Адмирала».

В этом сезоне 20-летний Назаревич принял участие в 20 играх «регулярки», набрав 23 (16+7) очка при показателе полезности «+12». В общей сложности за четыре сезона в МХЛ Антон забросил 75 шайб и сделал 70 результативных передач в 199 матчах при полезности «+67».