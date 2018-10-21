Кудашов — о матче с ЦСКА: все понимают, против кого сегодня играет СКА

Тренер СКА Алексей Кудашов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА, который состоится сегодня, 21 октября, в Санкт-Петербурге. Начало центральной встречи игрового дня — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Статистика говорит, что мы два года не проигрываем ЦСКА в регулярных чемпионатах. Постараемся её не испортить.

Не стоит уделять внимание тому, что у СКА было на один свободный день больше. Этот день несущественно влияет на физическое состояние, он помог нам восстановиться после прошлых матчей и разобрать соперника. Подготовка к ЦСКА не существенно отличается от подготовки к другим соперникам, матчи идут подряд.

Естественно, будет другой антураж сегодня, все понимают, против кого мы играем. Давайте не будем публично обсуждать соперника. Мы следим за своей игрой. На каком они месте? На первом. Вот и ответ.

Борьбы будет достаточно много, это однозначно. Никто не захочет уступать. В обеих командах достаточно мастеров, которые умеют использовать моменты, поэтому может получиться результативная игра. Матч будет за первое место на Западе. Здесь противостояние двух команд, которые идут вверху, «армейское» дерби. Конечно, принципиальная игра», — цитирует Кудашова официальный сайт СКА.