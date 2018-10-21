Якупов: в ЦСКА играют такие же люди, никто не даст нам за эту игру больше очков

Нападающий СКА Наиль Якупов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА, который состоится сегодня, 21 октября, в Санкт-Петербурге. Начало центральной встречи игрового дня — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Никто ничего не рассказывал, я знаю, что это очень принципиальный матч, дерби. Наслышан о нём, но это будет игра чемпионата, никто нам не даст за неё больше очков, никто сверхъестественный не приедет — будут играть такие же люди, будет такой же хоккей. Но, возможно, будет намного быстрее, сильнее и интереснее. Все матчи принципиальные. Когда команда находится наверху таблицы, игра идет за четыре очка, и никто просто так эти очки отпускать не будет. Конечно, победа даст определённый толчок и запас очков.

Особенный матч для Кузьменко? Так вот же он, готовится! А, ушёл уже… Конечно, против бывшей команды играть приятно, где-то есть определенный настрой, но это дело каждого, в душу игрока залезть мы не можем. Думаю, для Кузи, конечно, ответственная игра, он хочет забить, делает очень много работы — работает в углах, помогает партнерам. Ребята ему помогают. Посмотрим, что получится.

Игра ЦСКА? Не знаю, не видел, чуть-чуть, мельком. Сколько хочу забить? Дай бог забить и выиграть», — цитирует Якупова официальный сайт СКА.