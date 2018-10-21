Кожевников: ЦСКА сегодня победит, он смотрится интереснее, чем СКА

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников предположил, как будет развиваться ход событий в «армейском» дерби между СКА и ЦСКА. Матч состоится сегодня, 21 октября, в Санкт-Петербурге. Начало центральной встречи игрового дня — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Игра будет тяжёлой. Многое будет зависеть от игры вратарей и обороны. Думаю, ЦСКА победит. У Питера не так хорошо выглядит большинство, не так выглядят звенья. Поэтому, думаю, ЦСКА сегодня, после поражения от «Куньлуня», выиграет. У них больше вариантов на победу.

Поможет ли москвичам сухая серия Ларса Юханссона? Многое будет зависеть от игры вратарей. У ЦСКА и в этом преимущество. У Херсли, Дацюка и Якупова сейчас идут результативные серии? Они и будут решать, но команда Никитина вкупе сейчас поинтереснее выглядит», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.