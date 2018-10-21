СКА — ЦСКА: Кузьменко оформил первый гол за питерцев, забив бывшей команде

Нападающий Андрей Кузьменко отметился первой заброшенной шайбой в составе СКА.



Форвард во втором периоде поразил ворота бывшей команды – ЦСКА. К тому моменту питерские «армейцы» проигрывали со счётом 0:1, голом в составе гостей отметился Сергей Андронов.

Видео гола Кузьменко можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.



Андрей стал игроком СКА в результате обмена с ЦСКА, в результате которого в Москву переехал Сергей Калинин.



22-летний Кузьменко провёл в составе московских «армейцев» четыре сезона. В минувшем сезоне форвард принял участие в 45 матчах в регулярном чемпионате и набрал 25 (13+12) очков. В 15 играх плей-офф Андрей отметился четырьмя заброшенными шайбами и одной результативной передачей.